محافظ الطائف يكرم منظمي صعود الهضبة

كرَّم الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز، محافظ الطائف، الثلاثاء، الجهات المشاركة في تنظيم بطولة صعود الهضبة للسيارات.

وأثنى محافظ الطائف على الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة، وما قدَّمته من أعمال تنظيمية وميدانية أسهمت في نجاح المنافسات وخروجها بالصورة المأمولة، مثمنًا مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد الأمير فواز بن سلطان أهمية مواصلة العمل المشترك لاستضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية النوعية، بما يعزز مكانة الطائف وجهةً للرياضات المختلفة، ويسهم في إثراء الحراك الرياضي والسياحي بالمحافظة.