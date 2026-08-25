مبادرة العودة

إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الرياض تشارك الطلاب فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة، من خلال مبادرة «نعود مع الرياض»، التي جاءت لتعزيز أجواء الفرح والحماس ببداية عام دراسي جديد. (المركز الإعلامي ـ الرياض)