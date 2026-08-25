الهلال يجهز تمبكتي قبل «الكلاسيكو»

يحدد الجهاز الطبي في نادي الهلال الأسبوع المقبل مدى قدرة حسان تمبكتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على المشاركة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، التي تلعب الثلاثاء المقبل على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الجهازين الطبي والفني يسعيان جاهدين إلى استعادة تمبكتي تدريجيًّا حتى تكتمل جاهزيته البدنية والفنية قبل مواجهة «الكلاسيكو»، مستبعدًا في الوقت ذاته لحاقه بمباراة الخليج التي تلعب في الدمام، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة، لعدم الجاهزية.

وعانى تمبكتي من إصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، التي اختتمت في يوليو الماضي، غاب على إثرها عن معسكر فريقه الأوروبي في النمسا، وواصل غيابه عن المشاركة مع فريقه أمام الفيصلي والفيحاء في دوري المحترفين، وكذلك مواجهة الرائد في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

ومنذ التعاقد مع تمبكتي في صيف 2023، لعب بالقميص الأزرق 103 مباريات، سجَّل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.