ناسيمينتو: مباراة الخلود مختلفة.. وصنعنا التاريخ مع الدرعية

رفض البرتغالي لويس ناسيمينتو، مساعد مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، الاستناد إلى نتيجة المباراة التجريبية السابقة أمام الخلود، مؤكدًا احترامه للمنافس ورغبته في الفوز عليه مجددًا، الأربعاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي.

وحضر ناسيمينتو مؤتمرًا صحافيًا، الثلاثاء، بدلًا من مواطنه برونو لاج، مدرب الفريق، الذي سيغيب عن المباراة للإيقاف.

وخلال المؤتمر قال المدرب المساعد: «الآن نركز على هذه المباراة. لقد صنعنا التاريخ بتحقيق الفوز الأول للدرعية في الدوري، وهذه المرة سنلعب على أرضنا، وآمل تقديم مباراة ممتازة وتحقيق الانتصار أمام جماهيرنا».

واستذكر المباراة التجريبية التي فاز فيها الدرعية على الخلود 3ـ1 قبل بداية الموسم قائلًا: «واجهنا الخلود قبل 15 يومًا ضمن تجارب برنامج الإعداد، لكن هذه المباراة لن تكون تجريبية. نحترم خصمنا، وسنحرص على تقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق الفوز».

وعن غياب المدرب أبان: «لا أعتقد أنَّ غيابه سيؤثر، لأنه يقود التحضيرات، والطريقة التي نعتمد عليها في العمل تتطلب وجوده معنا. لقد عملنا معًا طوال مسيرتنا، وسيكون على اتصال بنا من أجل تحقيق الأفضل في المباراة».

وتابع: «الجميع يعرف حاجة الفريق إلى الوقت حتى يتعرَّف اللاعبون على بعضهم بعضًا. سعداء بالعمل الذي أنجز في سوق الانتقالات، واللاعبون الجدد سيجلبون الخبرة والجودة، كما أنهم يعكسون طموح النادي في النمو».

وأردف: «اللاعبون الجدد انضمّوا إلى فريق جيِّد ويُقاتل كثيرًا، وسيحتاجون إلى بعض الوقت للتعرف على زملائهم، ولكن مع مرور الوقت سيتطورون، وكذلك الفريق، لكن يكون هذا الأمر صعبًا حين نخوض مباراة كل ثلاثة أيام».

وزاد: «اللاعبون الذين سيحضرون في تدريبات اليوم هم من نعتقد أنهم سيكونون جاهزين لمباراة الغد».

وواصل: «اللاعب الوحيد غير الجاهز هو نكودو، بسبب خروجه مصابًا في المباراة الماضية. أما بقية اللاعبين، فيعتمد الأمر على قرار المدرب، إذ لا تزال أمامنا حصة تدريبية نخوضها اليوم. بعضهم قد يكون على دكة البدلاء، والبعض الآخر قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية، وسنرى غدًا. لكن التشكيلة التي سنبدأ بها ستكون الأفضل لمساعدتنا على تحقيق الفوز بالمباراة».

وختم: «لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وعلينا التركيز على المباراة المقبلة. وأي سؤال يتعلق بسوق الانتقالات سنجيب عنه في وقت لاحق. تركيزنا الآن بالكامل على المجموعة المتاحة أمامنا».

وبدأ الدرعية، الصاعد حديثًا لدوري روشن، مشواره في البطولة بالخسارة أمام الأهلي 0ـ1، قبل الفوز على الحزم بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الثانية.