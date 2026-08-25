أمام أوكلاند.. أرتيم يدخل خيارات الأهلي

يتجه الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى وضع الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط، ضمن قائمة مواجهة أوكلاند إف سي النيوزيلندي، الأربعاء، ضمن الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن اللاعب الأوكراني شارك بفعالية في الحصة التدريبية الأخيرة، الثلاثاء، لكن مشاركته أساسيًّا أو بديلًا أمام أوكلاند سيحددها المدرب الهولندي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

واختتم الفريق الجداوي تحضيراته بحصة تدريبية شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، الذي تأكد غيابه عن مواجهة الفريق النيوزيلندي، بسبب مواصلته برنامجه العلاجي في عيادة النادي.

ويستقبل الأهلي نظيره أوكلاند إف سي على ملعب الإنماء، ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني.

ويخوض الأهلي منافسات كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» 2026 للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، أما أوكلاند فإنه يشارك في البطولة بصفته بطلًا لقارة أوقيانوسيا بعد تتويجه بلقب دوري أوقيانوسيا للمحترفين.