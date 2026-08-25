كوستا يعود إلى النصر.. وغياب سيماكان مستمر

تواصل غياب الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عن القائمة للمباراة الثانية على التوالي، بعكس زميله البرتغالي الجديد سامو كوستا، لاعب الوسط، الذي عاد إلى التشكيل الأساسي أمام الاتفاق، الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة الماضية التي فاز فيها النصر على الرياض 4ـ0 غياب الثنائي الأجنبي. وجاء ذلك، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية» بقرار من المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو من أجل إراحتهما.

وسرعان ما عاد كوستا إلى التشكيل، فيما غاب زميله مجددًا عن خيارات بوستيكوجلو أمام الاتفاق في الدمام.

ويشارك لاعب الوسط البرتغالي على حساب زميله عبد الله الخيبري الذي بدأ مباراة الرياض الماضية أساسيًا إلى جوار البرازيلي آنجيلو جابرييل.

ويبدأ النصر، الذي حقق العلامة الكاملة بست نقاط في أول جولتين، بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، وعبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، وسالم النجدي.

وفي خط الوسط يلعب كوستا إلى جوار آنجيلو، وأمامهما البرتغالي جواو فيليش، صانع اللعب، بينما يتكون خط الهجوم من الفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني، الجناحين الأيمن والأيسر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، رأس الحربة.