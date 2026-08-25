بعد الموافقة.. الأهلي يجهز «تيفو» أوكلاند

يشارك أكثر من 100 عضوٍ في رابطة مشجعي النادي الأهلي في تجهيز وتركيب «التيفو» و«البنر» الخاصِّ بلقاء الفريق الأول لكرة القدم أمام أوكلاند إف سي النيوزيلندي، الأربعاء، ضمن كأس القارات بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المنظِّمة، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وإضافةً إلى «التيفو» و«البنر»، ستُوضَع أعلامٌ كبيرةٌ وصغيرةٌ بكافة المدرَّجات الأهلاوية في ملعب الإنماء.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، الأحد الماضي، عن أن رابطة الأهلي رفعت مقترح «التيفو» إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيُرسله إلى اللجنة المنظِّمة في الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» من أجل الموافقة عليه واعتماده، مضيفةً أنه في حال اعتماده، ستعمل الرابطة على تنفيذه وتجهيزه بشكلٍ عاجلٍ لتطبيقه على مدرَّجات الملعب.

ويشارك الأهلي في كأس القارات بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض أوكلاند منافساتها عقب فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

ويضرب الفائز من الأهلي وأوكلاند موعدًا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني.