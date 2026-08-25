الاتفاق يستبدل الغنام بجلوشيفيتش أمام النصر

قرر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إعادة الجناح الصربي ماتيا جلوشيفيتش إلى التشكيل الأساسي الذي اعتمده لملاقاة النصر، الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي، مفضّلًا اختياره بدلًا من زميله خالد الغنام.

ويعود جلوشيفيتش إلى التشكيل بعد اكتفائه بالمشاركة بديلًا خلال المباراة الماضية التي فاز فيها الاتفاق على الفتح بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية.

وشهدت المباراة ذاتها مشاركة الغنام أساسيًا على الطرف الأيسر، بينما سيجلس على مقاعد البدلاء أمام النصر، فريقه السابق.

ويظهر على الدكة أيضًا المهاجم السويدي جوردان لارسون الذي أعلن الاتفاق، مساء الإثنين، عن التعاقد معه.

ويبدأ الفريق الشرقاوي، الذي يستضيف المباراة على ملعبه بتركي بالجوش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مد الله العليان، وعبد الله خطيب، والإسكتلندي جاك هيندري، وراضي العتيبي.

وفي خط الوسط يشارك السلوفاكي أوندري دودا مع الإسباني ألفارو ميدران، وياسر الشمري، فيما يتمركز جلوشيفيتش والفرنسي ريان ميسي، الجناحان الأيمن والأيسر، على طرفي الملعب، ويتوسطهما الفرنسي الآخر موسى ديمبيلي، رأس الحربة.

وبدأ الاتفاق مشواره في الدوري بانتصارين على الرياض 4ـ2 والفتح 1ـ0 محققًا العلامة الكاملة بست نقاط.