مقابل 75 مليونا.. يونايتد يعزز صفوفه بالكاميروني الرابع

عزز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالكاميروني الشاب كارلوس باليبا قادمًا من برايتون.

وأعلن النادي في بيان الثلاثاء أن لاعب الوسط الكاميروني وقع على عقد حتى يونيو 2031، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يعط يونايتد أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، لكن موقع «ترانسفير ماركت» حددها بـ75.90 مليون يورو، ليصبح باليبا رابع كاميروني يلعب في صفوف يونايتد بعد لاعب الوسط إيريك ديجيما-دجيمبا «2003-2005»، وحارس المرمى أندريه أونانا «2023-2025»، والجناح براين مبويمو، المنضم الصيف الماضي.

ودافع ابن الـ22 عامًا عن ألوان برايتون منذ صيف 2023 قادمًا من ليل الفرنسي الذي تعاقد معه 2022، ومنحه بدايته الاحترافية في العام التالي.

وأوضح النادي في بيانه أن باليبا أثبت نفسه بالفعل كأحد أكثر لاعبي خط الوسط موهبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: «خلال موسم 2024-2025، احتل المركز السادس بين لاعبي الوسط في الدوري من حيث مجموع التدخلات وقطع الكرات».

وخاض باليبا الموسم الماضي 31 مباراة في الدوري الممتاز، وأسهم في تأهل برايتون إلى مسابقة دوري المؤتمر باحتلاله المركز الثامن.

وبات باليبا رابع لاعب يضمه يونايتد الصيف الجاري بعد الهولندي يوري تيليمانس، والبرازيلي أندري سانتوش، والحارس الويلزي كارلوس دارلو.

ولم تكن بداية فريق المدرب مايكل كاريك في الموسم الجديد من الدوري الممتاز موفقة، إذ سقط السبت على ملعب هال سيتي، الصاعد حديثًا 0-2.

وقال باليبا في تصريحات لموقع النادي: «إنه شعور لا يُصدق أن أنضم إلى نادي أحلامي. إن اللعب على ملعب أولد ترافورد يكون دائما مميزًا، لكن أن أحظى بفرصة اللعب في مانشستر يونايتد يُعد شرفًا حقيقيًا».

وتابع: «أتطلع بفارغ الصبر للعمل مع مايكل كاريك. فخبرته ومعرفته باللعبة تجعلانه المدرب المثالي لمساعدتي على بلوغ أعلى المستويات».