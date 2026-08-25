السلبية الثانية تجمع التعاون والفيحاء

اكتفى فريق التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الفيحاء بالتعادل السلبي في المواجهة التي جرت على ملعب الأول في بريدة، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

والتعادل دون أهدافٍ، هو الثاني بين الفريقين في 17 مباراةً جمعتهما ضمن دوري المحترفين.

وبهذه النتيجة، عجز الفريقان عن تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة تواليًا.

وافتتح التعاون منافسات الدوري بتعادلٍ سلبي مع الخليج، ثم خسر من الخلود 2ـ3، وفي المقابل تلقى الفيحاء خسارتين متتالتين أمام نيوم 1ـ2، والهلال 0ـ2.

ورفع «سكري القصيم» رصيده إلى نقطتين، بينما حصد «البرتقالي» أول نقطةٍ في «روشن».