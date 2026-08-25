فورمولا 1.. إطلاق حجز تذاكر سباق السعودية

أطلقت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المسوقة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، الثلاثاء، مرحلة الحجز المبكر للسباق الذي المقرر 2027، على أن يُعلن عن موعده رسميًّا خلال العام الجاري، لتمنح الجماهير أول فرصة لحجز تذاكرهم بأفضل الأسعار المتاحة قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.

وطبقًا ولكالة الأنباء السعودية «واس» يمثل إطلاق مبيعات تذاكر الحجز المبكر أول فرصة للجماهير لضمان حجز مقاعدهم في أحد أكثر الأحداث الرياضية ترقبًا في المنطقة، ويستفيد المشترون خلال هذه المرحلة من عروض بنسبة 15 في المئة على باقات الأيام الثلاثة ضمن جميع فئات التذاكر، وبنسبة 10 في المئة على باقات صالات الضيافة المتميزة.

ومنذ انضمامها إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، أصبحت جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز في الوقت ذاته قدرة السعودية على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وبفضل البنية التحتية المتطورة والخبرات التشغيلية المتراكمة والالتزام طويل الأمد بتطوير الرياضة، رسخت المملكة مكانتها وجهةً عالمية لاستضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات، وتواصل تعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وتعود جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لتجمع مجددًا نخبة السائقين والفرق والجماهير من مختلف أنحاء العالم في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمنافسات الرياضية الرفيعة المستوى والفعاليات الترفيهية والتجارب الجماهيرية المميزة على ضفاف البحر الأحمر.

ويُعْلَن في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بباقات الضيافة والبرامج الترفيهية والتجارب المصاحبة للحدث، ويمكن للجماهير حجز تذاكرهم عبر المنصة الرسمية لبيع تذاكر جائزة السعودية الكبرى www.saudiarabiangp.com.