«أمريكا المفتوحة».. فونسيكا رابع الغائبين

أعلن البرازيلي جواو فونسيكا غيابه عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب إصابةٍ في البطن، وفق ما كتبه بحسابه الرسمي في منصة «إنستجرام».

وأصبح جواو «20 عامًا» أحدث لاعبٍ بارزٍ يغيب عن ‌منافسات الرجال ‌في البطولة الكبرى، التي تنطلق الأحد المقبل، بعد الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، والبريطاني جاك دريبر، والدنماركي هولجر رونه.

وكان ​المصنَّف الـ ‌26 ⁠من ​أبرز الأسماء ⁠المتوقَّع تألقها في «فلاشينج ميدوز» بعد مسيرته المذهلة نحو دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة، العام الجاري، حيث تغلَّب على نوفاك ⁠ديوكوفيتش، وكاسبر رود.

وقال فونسيكا: «بعد ‌خضوعي ‌للفحوصات، وبدء العلاج الخاص ​ببطني، أصبح واضحًا ‌لي ولفريقي المعاون أنني ‌في حاجةٍ إلى مزيدٍ من الوقت للتعافي تمامًا حتى أتمكَّن من المنافسة على مستوى عالٍ».

وأضاف: «لم يكن ‌قرارًا سهلًا، فهذه البطولة مميزةٌ للغاية بالنسبة لي. سنواصل ⁠العمل ⁠بجديةٍ حتى أتمكَّن من العودة في أقرب وقتٍ ممكنٍ».