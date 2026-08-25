ديوكوفيتش وأرينا يودعان أمريكا المفتوحة

تعرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبلاروسية أرينا سبالينكا الثنائي المصنف الأول لمفاجأة مدوية، بعد الخروج المبكر من منافسات ​الزوجي المختلط في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، بعد الخسارة 1-4 و4-2 و10-2 أمام البريطاني هنري باتن والتشيكية كاترينا سينياكوفا في مباراتهما الأولى.

وبدأ ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقبًا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، وسبالينكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة ‌وحسما المجموعة الأولى، لكن ‌باتن وسينياكوفا المتخصصة ​في ‌منافسات ⁠الزوجي، انتفضا ​لينتزعا المجموعة ⁠الثانية قبل الهيمنة على الشوط الفاصل، ليتأهلا إلى دور الثمانية.

وحسمت كاترينا الفوز المفاجئ بأسلوب رائع عبر إرسال ساحق في نقطة المباراة، لتنهي آمال الثنائي المدجج بالألقاب في البطولة.

وتنظم بطولة الزوجي المختلط مجددًا في الأسبوع الذي يسبق انطلاق القرعة الرئيسية ‌لمنافسات الفردي، بعدما عدل المنظمون النظام العام الماضي لجذب المزيد من أبرز ⁠لاعبي ⁠الفردي عبر تقليص عدد المشاركين ومنح الحدث موعدًا مستقلًا في جدول البطولة.

وحقق النظام المعدل نجاحًا تجاريًا في عامه الأول، إذ أدى إلى نفاد التذاكر وجذب العديد من أكبر الأسماء في عالم الفردي، على الرغم من الانتقادات الموجهة من بعض متخصصي الزوجي الذين رأوا أنه يهمش الثنائيات الثابتة.

وحافظ الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وأندريا فافاسوري على ​اللقب بعد الفوز ​على إيجا شفيونتيك وكاسبر رود في نهائي العام الماضي.