BBC: الهلال يقترب من مارتينيلي بـ50 مليونا

دخلت إدارة شركة نادي الهلال في محادثات متقدمة مع نظيرتها في أرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته «BBC» البريطانية، الثلاثاء.

وأوضحت القناة البريطانية أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات بين الطرفين، ما قرَّب الصفقة من مراحلها النهائية.

وبيَّنت أن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أبلغ مارتينيلي بإمكانية الانتقال إلى النادي الذي يفضله، بعد خروجه من حساباته الفنية خلال الموسم الجاري، إذ استبعده من مواجهتي الدرع الخيرية، وكوفنتري سيتي، الجمعة الماضي، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض الجناح البرازيلي 53 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع سبعة، خلال 2384 دقيقة لعب، وتلقى خمس بطاقات صفراء.

وحقق مارتينيلي بقميص أرسنال ثلاثة ألقاب، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا، والدرع الخيرية.

وبحسب «BBC»، يتبقى أمام إتمام الصفقة اتفاق الهلال مع مارتينيلي على الشروط الشخصية للعقد، فيما لا يزال النادي العاصمي مهتمًا بالتعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.