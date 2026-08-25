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الحصة الأخيرة

2026.08.25 | 09:30 pm
اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الثلاثاء، تأهبًا لمواجهة أوكلاند إف سي النيوزيلندي، الأربعاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن الدور الأول من بطولة كأس القارات 2026 تصوير: محمد المانع
الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة