أبها يحبط تقدم الخليج

سجَّل فريق أبها الأول لكرة القدم وضيفه الخليج التعادل الأول في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات الدوري، بعدما انتهت مباراتهما 1ـ1، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وتقدم الخليج أولًا عن طريق النرويجي جوشوا كينج عند الدقيقة «17»، بعدما حوَّل كرة رأسية إلى شباك الهولندي دونوفان ليون، حارس أبها، قبل أن يدرك كشيم القحطاني التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة «24 »برأسية، مستفيدًا من عرضية محمد الدوسري.

وتواجه الفريقان أربع مرات سابقة في الدوري قبل مباراة الثلاثاء، انتهت جميعها بانتصار أحد الطرفين، بواقع فوزين لأبها ومثلهما للخليج، قبل أن تسجل المواجهة الخامسة التعادل الأول بينهما.