«قوى الأساتذة».. سارة تخطف برونزية السباعي

الثالث في مسابقة السباعي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة «WMAC 2026»، الجارية حاليًّا في مدينة دايجو الكورية.

وطبقًا لحساب اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة في منصة «إكس»، جاء تتويجُ الهلال بالبرونزية بعد أن نجحت في جمع 3856 نقطةً، لتسجل حضورًا مميَّزًا في المنافسات العالمية، وتضيف ميداليةً جديدةً إلى إنجازات الرياضة السعودية في بطولات ألعاب القوى للأساتذة.

وكان اللاعب محمد القريع نال الفضية إثر تحقيقه المركز الثاني في منافسات القفز بالزانة حيث نجح في اجتياز ارتفاع 3.40 متر، ليحقق إنجازًا جديدًا، يضاف إلى سجلات الرياضة السعودية.

وتتواصل مشاركة بعثة المنتخب السعودي للأساتذة في البطولة التي يشارك فيها نحو 7476 لاعبًا ولاعبةً من 106 دول.

وتستمر فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة في دايجو حتى 3 سبتمبر المقبل.