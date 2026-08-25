بعد مشاركته أمام الاتفاق.. من هو العتيبي حارس النصر الشاب؟

هيَّأت سلسلةٌ من الظروف الطارئة الفرصة أمام عبد الرحمن العتيبي، حارس المرمى الشاب، لتسجيل باكورة مشاركاته الرسمية مع فريق النصر الأول لكرة القدم.

وأقحم الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، الحارس الشاب عند الدقيقة 16 من مواجهة فريقه أمام الاتفاق، الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي، لتعويض زميله البرازيلي بينتو ماتيوس، الذي تعرَّض للطرد.

وتلقَّى بينتو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 12 بعد عرقلته الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، المنفرد على مشارف منطقة جزاء النصر، وعلى إثر ذلك، سحب بوستيكوجلو البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، ودفع بالعتيبي بدلًا منه.

ولم يكن العتيبي ليدخل قائمة المباراة من الأساس لولا العجز الذي يواجهه النصر في مركز حراسة المرمى، لتأخر اكتمال تعافي نواف العقيدي، وإصابة راغد النجار، إلى جانب عدم اكتمال إجراءات تسجيل عقده الجديد مع النادي.

وبدأ النصر الموسم الجاري دون حارسيه الثاني والثالث، ما اضطر مدربه إلى استدعاء العتيبي إلى قوائم المباريات من أجل الجلوس بديلًا لبينتو.

وخلال أول ثلاث مبارياتٍ للفريق العاصمي في الموسم، لم يتعرَّض البرازيلي لأي عارضٍ يفرض الحاجة إلى بديله الشاب حتى حدث الطرد أمام الاتفاق، ليلجأ بوستيكوجلو إلى العتيبي.

وتردَّد اسم الحارس الصاعد خلال الموسمين الأخيرين بعدما استدعاه الإيطالي ستيفانو بيولي، والبرتغالي جورجي جيسوس، مدربا الفريق، على فتراتٍ.

وفي أواخر الموسم الماضي، سجَّله النصر ضمن قائمته الآسيوية بعد إصابة الحارس مبارك البوعينين واستبعاده، ومن قبله راغد النجار.

ويبلغ العتيبي من العمر 18 عامًا، ويصل طوله إلى 185 سم، وهو رقمٌ مرشَّحٌ للزيادة مع اكتمال نموِّه الجسدي.

ويشغل مركز الحارس الأساسي للمنتخب السعودي للناشئين، ووصل برفقته العام الماضي إلى نهائي كأس آسيا لفئته العمرية التي احتضنتها جدة والطائف، أبريل 2025.

وترك بصمته خلال مشوار المنتخب نحو النهائي بتألقه في التصدي لركلات الترجيح أمام اليابان وكوريا الجنوبية ضمن دورَي الثمانية والأربعة على الترتيب.

واكتفى الأخضر بنيل فضية البطولة بعد خسارته أمام المنتخب الأوزبكي في النهائي بهدفين دون ردٍّ.

وبفضل بلوغ المنتخب نصف نهائي تلك البطولة، انتزع إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للناشئين التي استضافتها قطر نوفمبر من ذلك العام.

وشارك العتيبي أساسيًّا في مباريات «الصقور» الثلاث ضمن دور المجموعات من المونديال، ولم ينجح مع زملائه في العبور إلى المراحل الإقصائية.