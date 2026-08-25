بوريتش: تغيرنا.. ونحتاج الوقت

أبدى الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، رضاه عن تحسن أداء فريقه، على الرغم من التعادل أمام الخليج، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، مؤكدًا حاجة اللاعبين إلى مزيد من الوقت للوصول إلى التجانس المطلوب.

وقال بوريتش عقب المباراة: «تحسن أداؤنا قليلًا مقارنة بالمباراة السابقة، وعلى الرغم من دخولنا اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث، لا تزال لدينا بعض الأخطاء التي سنعمل على تصحيحها، والعودة بعد التأخر بهدف أمر جيد».

وأضاف: «تنتظرنا مواجهة أخرى بعد ثلاثة أيام، وهذا جدول صعب جدًا على جميع الأندية، والفرق التي تملك عددًا أكبر من اللاعبين وخيارات أوسع للتدوير ستكون في وضع أفضل».

وأشاد المدرب الكرواتي بالفرنسي نبيل فقير واللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء، وقال: «نبيل فقير دخل وقدم مباراة جميلة، وكذلك بقية اللاعبين الذين شاركوا بدلاء، فجميع التبديلات قدمت الإضافة للفريق».

واختتم بوريتش حديثه: «أنا راضٍ عن تحسن الفريق، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق التجانس، والعمل على استغلال الكرات الثابتة».