دالجليش وكارني يفوزان بجائزة الاستحقاق

منحت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، الثلاثاء، جائزة الاستحقاق لعام 2026 للأسطورة البريطانية كيني دالجليش، وكارين كارني تقديرًا لمساهمتهما المتميزة طوال مسيرتيهما المهنية الاستثنائية.

وخلال مسيرته الكروية مع ليفربول، فاز دالجليش بستة ألقاب في الدوري الممتاز، وثلاثة بدوري أبطال أوروبا. وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين موسم 1982-1983، وحلّ وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية 1983.

لا يزال دالجليش الأكثر مشاركةً مع منتخب إسكتلندا، بـ 102 مباراة. كما أن أهدافه الثلاثين تجعله الهداف التاريخي مناصفةً مع دينيس لو.

وبعد أن أصبح لاعبًا ومدربًا لليفربول 1985، قاد الفريق للفوز بلقب الدوري وكأس الاتحاد في موسمه الأول. ثم توج مع بلاكبيرن باللقب أيضًا 1995.

لم تقتصر إسهامات دالجليش في ليفربول على كرة القدم فحسب، بل امتدت لتشمل جوانب أخرى، فبعد فاجعة ملعب «هيلزبره»، التي راح ضحيتها 97 مشجعًا بسبب التدافع في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد بين ليفربول ونوتنجهام فورست، لعب وعائلته دورًا بارزًا في دعم عائلات الضحايا والمجتمع المحلي. تم تكريم إسهاماته للنادي رسميًا عام 2017 عندما أُعيد تسمية مدرج المئوية في ملعب «أنفيلد» باسمه.

في 2005 أسس دالجليش وزوجته مارينا، حملة بعد لعلاج سرطان الثدي بعد تعافيها منه، وجمعت المؤسسة الخيرية التي حملت اسميهما ملايين الجنيهات الإسترلينية لدعم رعاية المرضى ومرافقيهم وعلاجهم في المنطقة.

أما كارني فحصلت على الجائزة، تقديرًا لمساهمتها المتميزة في كرة القدم لاعبة وتأثيرها المستمر على كرة القدم النسائية.

واستمرت مسيرة كارني في الملاعب 18 عامًا على أعلى مستوى، حيث مثلت أندية برمنجهام سيتي وأرسنال وتشيلسي وشيكاجو ريد ستارز. كما شاركت في 144 مباراة مع منتخب إنجلترا، وسجلت 32 هدفًا. وكانت ضمن المنتخب الفائز ببرونزية مونديال 2015، كما لعبت في أولمبياد لندن 2012.

على مستوى الأندية، كانت كارني جزءًا من فريق أرسنال صاحب الرباعية التاريخية موسم 2006-2007 «الدوري وكأسي الاتحاد والرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي». وساهمت لاحقًا في فوز تشيلسي بلقب الدوري وكأس الاتحاد 2018 قبل أن تصبح قائدة الفريق الموسم التالي.

بعد اعتزالها 2019 رسّخت كارني مكانتها كمذيعة ومحللة رياضية بارزة. ثم عُيّنت لاحقاً من قبل الحكومة البريطانية لرئاسة مراجعتها المستقلة لمستقبل كرة القدم النسائية المحلية.

وفي فبراير 2026، أصبحت أيضًا مستثمرة في نادي برمنجهام سيتي للسيدات، وهو الذي بدأت فيه مسيرتها الاحترافية.