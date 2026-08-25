بعد 3 أعوام.. نكونكو يعود إلى لايبزيج

استعار نادي لايبزيج الألماني، الثلاثاء، خدمات الفرنسي كريستوفر نكونكو، المهاجم السابق للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم قادمًا من ميلان الإيطالي.

وغادر نكونكو لايبزيج 2023 إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم انتقل إلى ميلان، الصيف الماضي، لكنَّه سجل ثمانية أهدافٍ فقط في 35 مباراةً.

وبدأ اللاعب مشواره في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل أن ينضم إلى الفريق الأول 2015، ويلعب له 78 مباراةً، سجل فيها 11 هدفًا، وصنع أربعة. بعدها، انتقل إلى لايبزيج في 2019 مقابل 19 مليون يورو.

وخلال فترته الأولى في ألمانيا، أحرز 70 هدفًا في 172 مباراةً، وتُوِّج بالكأس المحلية مرتين، واختير أفضل لاعبٍ عام 2022.

وقال نكونكو «28 عامًا» في بيانٍ للنادي: «عندما سمعت بفرصة العودة إلى لايبزيج، أردت الموافقة فورًا. أنا سعيدٌ جدًّا بالعودة إلى هنا».

وتابع: «علاقتي بنادي لايبزيج مميَّزةٌ جدًّا. حتى بعد مغادرتي له، واصلت متابعة كل ما يجري هنا عن كثبٍ. أنا مستعدٌّ الآن لإضافة فصلٍ جديدٍ إلى مسيرتي معه».

ويملك اللاعب 18 مباراةً دوليةً، وكان ظهوره الأخير، 16 نوفمبر الماضي، في اللقاء أمام أذربيجان ضمن تصفيات كأس العالم «3ـ1». وتراجعت القيمة السوقية لنكونكو من 80 مليون يورو في 2022 إلى 25 مليونًا، حسبَ آخر تحديثٍ لموقع «ترانسفير ماركت».