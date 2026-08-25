ريمونتادا نصراوية تجدد الجراح الاتفاقية

استنسخ فريق النصر الأول لكرة القدم سيناريو حدث قبل 7 أعوام محوّلًا تأخره بهدفين أمام الاتفاق إلى فوز 3ـ2 في مباراة احتضنها ملعب منافسه، مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي.

واستطاع النصر الفوز بالمباراة على الرغم من التأخر بهدفين ولعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرماه، ببطاقة حمراء مباشرة، نتيجة تدخله على الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق المنفرد.

وتقدَّم الاتفاق بثنائية السلوفاكي أوندري دودا والإسباني ألفارو ميدران، لاعبيّ الوسط، في الدقيقتين 31 و45+3.

وجاء الهدفان بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء سكنتا شباك عبد الرحمن العتيبي، حارس مرمى النصر الذي دخل بدلًا من زميله البرازيلي آنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، بعد طرد بينتو.

وكافح النصر طرد ظروف النقص والتأخر، واستطاع تعديل النتيجة بهدفين جاءا في ظرف 3 دقائق فقط عن طريق الجناح السنغالي ساديو ماني «د74» والمدافع عبد الإله العمري «د 77».

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز ماني هدفه الشخصي الثاني والثالث للنصر، ليقود فريقه إلى العودة للرياض بالنقاط الثلاث.

وأعادت المباراة سيناريو «ريمونتادا نصراوية» أمام الاتفاق في 8 مارس 2019 ضمن منافسات الدوري.

ويومها، تقدم الاتفاق بهدفين على ملعب الملك فهد الدولي، قبل أن ينتفض النصر ويقلب الطاولة بثلاثية، استهلها في الدقيقة 70.

وواصل «الأصفر» تحقيق العلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط من 3 جولات، ليتصدر جدول الترتيب.

في المقابل، تكبّد الاتفاق أولى هزائمه بعد انتصارين متتاليين ضمن الجولتين الأوليين، وتجمد رصيده عند 6 نقاط.

وسيتقابل النصر في الجولة الرابعة مع التعاون، الجمعة المقبل، وبعد يوم واحد يواجه الاتفاق نظيره الدرعية.