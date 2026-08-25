لازيتيتش: محبطون.. وما زلنا في البداية

عبّر الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط بعد التعادل السلبي مع الفيحاء، الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق الفوز بالنقاط الثلاث.

ونقل الموقع الرسمي للنادي القصيمي عن لازيتيتش قوله في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «بالتأكيد نشعر ببعض الإحباط، وهذا أمر طبيعي بعد الأداء والجهد الكبير للاعبين، لكنني فخور جدًا بهم وأهنئهم على المستوى الذي ظهروا به».

وأضاف المدرب الصربي: «أعتقد أن ردة فعل الفريق كانت ممتازة، واللاعبون قدموا كل ما تدربنا عليه وعملنا من أجله، وكان الأداء رائعًا جدًا و بالنظر إلى الفرص والطاقة الإيجابية التي أظهرناها، كنا نستحق الفوز، وكذلك في المباراة الأولى لكن في النهاية علينا أن نتقبل النتيجة ونواصل العمل».

وتابع مدرب الفريق القصيمي: «هذه هي العقلية والطريقة التي نريد أن نستمر بها إلى الأمام وإذا واصلنا اللعب بهذه الروح وهذا الالتزام، فأنا واثق بأن النتائج ستأتي».

وأقر لازيتيتش بأن نتائج الفريق في بداية مشواره لا تواكب الطموحات، لكنه استدرك: «علينا أن نتذكر أننا فريق شبه جديد ولدينا صفقات جديدة، لذلك نحتاج للوقت والانسجام ونحن محبطون من النتائج، وما زال لدينا الوقت لتعديل الأوضاع».

وعن وعوده لجماهير «سكري القصيم» قبل انطلاق مشوار الفريق في الدوري، أجاب المدرب الصربي: «كنت واضحًا بعد مباراة الخلود وقلت إن الشوط الأول كان من أسوأ أشواطنا واعتذرت للجماهير عن الأداء، وأمام الفيحاء الوضع كان مختلفًا، خلقنا فرصًا عديدة وكنا نستحق الفوز، وهذا هو الأداء الذي نريد أن نبني عليه ونجعل الجماهير فخورة بالفريق، وما زلنا في البداية ولدينا الكثير للتطوير، وسنفعل كل ما بوسعنا للتحسن».