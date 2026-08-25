الشباب يرفض خسارة الرياض بالتعادل الثالث

فرَّط فريق الرياض الأول لكرة القدم في تقدُّمه ثلاث مرَّات، ليخرج متعادلًا 3ـ3 مع مضيفه الشباب في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وهذا التعادل الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين، ليضع كلٌّ منهما نقطةً في جعبته حيث ارتفع رصيد الشباب إلى نقطتين في المركز الـ 13، بينما حصد الرياض نقطته الأولى في المركز الـ 16.

وافتتح الدولي المصري محمود تريزيجيه التسجيل للرياض عند الدقيقة 32، وعادلَ الشباب بعد دقيقتين عبر الإنجليزي جوش براونهيل.

وتقدَّم الضيوف مجدَّدًا عن طريق البرتغالي لياندرو أنتونيس عند الدقيقة 41، لكنَّ البلجيكي يانيك كاراسكو عادلَ النتيجة مرةً أخرى «45+1».

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الرياض هدفه الثالث بواسطة الفرنسي تيدي أوكو عند الدقيقة 56.

وأكمل الرياض المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين بعد أن أشهر أحمد الرميخاني، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه الإيفواري عبد القادر كيتا إثر تدخُّلٍ عنيفٍ على علي الأسمري، لاعب «الليث»، في الدقيقة 60.

وتمكَّن كاراسكو «رجل المباراة»من إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه مدركًا التعادل عند الدقيقة 81، ليمنع تعرُّض الشباب للخسارة الأولى أمام ضيفه الرياض في الدوري.

ويستضيف الرياض فريق نيوم، الجمعة، بينما يحلُّ الشباب ضيفًا على الحزم، 30 أغسطس الجاري، ضمن الجولة المقبلة من «روشن».