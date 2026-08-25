كاريلي: لعبنا بروح قتالية.. ولم نستغل الفرص

شدَّد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، على أهمية تطوير الأداء، والتركيز في المرحلة المقبلة بعد التعادل السلبي مع التعاون، الثلاثاء، في ثالث جولات دوري روشن السعودي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، الذي نقله الموقع الرسمي لنادي الفيحاء، قال كاريلي: «المباراة سارت كما توقَّعنا، وواجهنا ضغطًا قويًّا، صعَّب علينا بناء اللعب قبل أن نتحسَّن تدريجيًّا خلال الشوط الأول».

وواصل المدرب البرازيلي: «نجحنا في الوصول إلى مرمى المنافس، وصناعة عددٍ من الفرص، لكننا لم نُوفَّق في استثمارها وترجمتها إلى أهدافٍ».

وأضاف: «واجهنا صعوباتٍ في الشوط الثاني، لكنَّ اللاعبين أظهروا روحًا قتاليةً، وتركيزًا جيدًا، خاصَّةً في العمل دون كرةٍ».

واختتم كاريلي: «علينا البناء على الروح والتركيز اللذين أظهرهما اللاعبون، والعمل على تطوير أدائنا بالكرة خلال المرحلة المقبلة».