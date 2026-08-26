ليتش: عاقبنا أنفسنا أمام الرياض

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أن الأخطاء كادت أن تكلف فريقه نتيجة مواجهة الرياض وعدها بمثابة عقوبة للنفس أمام منافس استطاع الاستفادة منها على الوجه الأكمل.

وتأخر فريق الشباب أمام ضيفه الرياض ثلاث مرات قبل أن يتمكن من العودة في كل مرة لتنتهي المواجهة بالتعادل 3-3 ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «صحيح تحكمنا في المباراة ولعبنا في ملعب الخصم، لكن عندما تخطئ أمام الخصم ويستفيد منها فأنت تعاقب نفسك على ذلك وكنت أتمنى أن أكون أمامكم فائزًا».

ودافع ليتش عن قرار استبدال الإيفواري توماس بارتي لاعب الفريق قائلًا: «بارتي شعر بألم لذلك اضطررت لتبديله، وكما تعلمون للتو دخل مع الفريق وهو لاعب رائع».

وأضاف: «عملي كمدرب هو تجهيز اللاعبين ومما يفرح المدرب هو التعاقد مع لاعبين جدد، ولدينا لاعبون جدد لم يتدربوا بشكل جيد مع الفريق، ولكننا سنعمل بشكل مستمر للظهور بالشكل الذي يليق».

واختتم المدرب الألماني حديثه قائلًا: «المباراة لم تكن سهلة، ضغطنا على المنافس منذ البداية وصحيح أنهم سجلوا هدفًا ثم عدنا أكثر من مرة، ونحن وصلنا لمرماهم أكثر من مرة، ولكن كرة القدم تنظر لنتيجتها، وسنعمل على الاستفادة من الهجمات في المستقبل».