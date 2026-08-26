ريشة: تنفيذ خاطئ تسبب في طرد بينتو

رصد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي»، خطأ في تنفيذ الركلة الحرة التي انتهت بطرد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، في مباراته مع الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي، كما نوّه إلى تغافل محمد الهويش، الحكم الدولي، عن احتساب ركلة جزاء لـ «الأصفر».

واحتسب الهويش مخالفة على سالم النجدي، ظهير أيسر النصر، نفذها الفرنسي ريان ميسي، جناح الاتفاق، سريعًا نحو زميله ومواطنه موسى ديمبيلي، رأس الحربة، الذي سبق دفاع «الأصفر» وذهب منفردًا قبل تعرضه للعرقلة من بينتو على مشارف منطقة الجزاء ليطرد الحكم الحارس البرازيلي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 12.

وعن تنفيذ المخالفة قال المحلل: «لو أوقف الهويش اللعب لإشهار البطاقة الصفراء في وجه النجدي، لما كان مسموحًا للاعب الاتفاق استئناف اللعب سريعًا، لكن الحكم لم يفعل فأصبح من حق ميسي تنفيذ المخالفة مباشرةً ناحية زميله ديمبيلي».

وأضاف: «الخطأ كان في تنفيذ لاعب الاتفاق المخالفة والكرة في حالة حركة، والواجب تثبيتها قبل الاستئناف، وكان يتعين على الحكم الانتباه إلى ذلك. بينما لا تملك غرفة VAR صلاحية التدخل في مثل هذه المخالفات الإجرائية، أما قرار الطرد فهو صحيح لحرمان بينتو لاعب الاتفاق من فرصة محققة للتسجيل».

وتوقف ريشة عند حالة تحكيمية أخرى حدثت في الدقيقة 38 من المباراة داخل منطقة جزاء الاتفاق، مشيرًا إلى تدخل تركي بالجوش، حارس مرمى الفريق الشرقاوي، بطريقة غير قانونية على البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، أثناء التنافس على عرضية لـ «الأصفر» من ركلة ركنية.

وشرح المحلل الحالة قائلًا: «مدافع الاتفاق نجح في الوصول إلى الكرة العرضية وأبعدها برأسه، بينما فشلت محاولة حارس المرمى ثم اصطدم برونالدو وأسقطه، وأرى وجود إهمال من الحارس، وكان يفترض على غرفة VAR استدعاء الحكم لاحتساب ركلة جزاء».

وشهدت المباراة تقدم الاتفاق بهدفين بعد طرد بينتو، لكن النصر استطاع قلب تأخره إلى فوز 3ـ2 خلال الشوط الثاني.