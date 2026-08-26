الجزائري حجام يدعم دفاع برايتون

تعاقد نادي برايتون الإنجليزي، الثلاثاء مع المدافع الجزائري الدولي جوان حجام قادمًا من يانج بويز السويسري بعقد يمتد حتى 2031.

ولم يعلن برايتون التفاصيل المالية لصفقة حجام، المولود في باريس ولعب لمنتخبات الفئات السنية في فرنسا، لكن موقع «ترانسفير ماركت» أشار إلى أن قيمة الانتقال بلغت 13 مليون يورو، ليرتفع إجمالي ما أنفقه النادي على صفقاته الصيفية الثمانية إلى 138.7 مليون، وكانت أعلاها دفعت في قلب الدفاع الكرواتي القادم من توتنام مقابل 54 مليونًا.

وسينضم الظهير الأيسر، البالغ 23 عامًا، إلى برايتون بعد أن رسخ أقدامه لاعبًا أساسيًا في 98 مباراة محلية أوروبية مع فريقه السويسري.

وكانت بداية اللاعب في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل انتقاله للعب مع باريس إف سي، ثم بعد ذلك مع نانت، قبل أن ينتقل إلى يونج بويز في 2024.

وقال مايك كيف، المدير الرياضي لبرايتون في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «نعتقد أن حجام سيكون إضافة مميزة للفريق، وسيعزز الخيارات القوية التي نمتلكها بالفعل في خط الدفاع».

ومنذ أن قرر تمثيل الجزائر 2023، شارك حجام في 21 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2026.