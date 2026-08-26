ريستو وبوداوي خيارات اتحادية

وضعت إدارة نادي الاتحاد اللاعب الياباني ريستو دوان، جناح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأول لكرة القدم، ضمن خياراتها لتعويض الفرنسي موسى ديابي في حال رحيله إلى باير ليفركوزن في «البوندسليجا»، إلى جانب خيارات أخرى، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ. ووفقًا للمصادر ذاتها، وفي خط الوسط، دخل الجزائري هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، ضمن خيارات النادي، إلى جانب أسماء أخرى، منها الإيفواري فرانك كيسيه حيث سيكون، وبنسبة كبيرة، بديلًا للمدافع ستيفان كيلر في حال إتمام الصفقة رسميًّا.

وتنتظر إدارة الاتحاد حسم موقف ديابي وكيلر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقتين، والبدائل المطروحة.