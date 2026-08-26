بوستيكوجلو: الفوز على الاتفاق قصة أبطالها اللاعبون

وصف الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه بالأبطال بعد نجاحهم في تحويل تأخرهم بهدفين إلى فوزٍ بـ 3ـ2 على الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، مثنيًا على ما قدموه من روحٍ وإصرارٍ.

وخلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، قال المدرب: «فخورٌ جدًّا بفريقي في ظل هذه الظروف، والصعوبات، والطقس، ومع ذلك لعبنا بروحٍ، وتفوَّقنا بعد التأخر بهدفين. ما حدث ليس شيئًا عاديًا، وجاء بجهد وإصرار اللاعبين».

وعن إخراج المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بداية الشوط الثاني، أوضح: «إخراج رونالدو، أو أي لاعبٍ، يأتي من أجل الإضافة الفنية، والبدلاء أظهروا الروح والقتال، وحققوا الهدف».

وأضاف: «ما حدث في الشوط الثاني قصةٌ كبيرةٌ أبطالها لاعبو النصر، فرغم اللعب بعشرة لاعبين تمكَّنا من قلب النتيجة من خسارةٍ بهدفين إلى فوزٍ عظيمٍ بثلاثيةٍ رائعةٍ».

وواصل «الأصفر» تحقيق العلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى تسع نقاطٍ من ثلاث جولاتٍ، ليتصدَّر جدول الترتيب.