باباس: خسرنا بعد تغييراتي.. وأتحمّل المسؤولية

أعلن الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحمُّله مسؤولية الخسارة أمام النصر 2ـ3 بعد التفريط في التقدُّم بهدفين خلال المباراة التي جرت، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي عقب المباراة، قال باباس: «أتحمَّل مسؤولية ما حدث، فقد أجرينا تغييراتٍ نتيجة ظروفٍ معينةٍ، بعضها اضطراري مثل إصابة ياسر الشمري، وهذا أثَّر في الأداء. في النهاية، لا يمكن التقليل من قوة النصر وانسجامه، فهو حامل لقب الموسم الماضي».

وأشار مدرب الاتفاق إلى إجرائه تغييراتٍ هجوميةً بغرض تعزيز تقدُّم فريقه الذي كان الطرف الأفضل، حسب رأيه، خلال الشوط الأول، لكنَّ الأمور لم تسر كما خطَّط له.

وأبان: «في الشوط الأول تفوَّقنا بهدفين، وحاولت من خلال التغييرات الهجومية مضاعفة النتيجة، لكننا خسرنا المباراة رغم النقص العددي للنصر».

وعن سبب استبدال مد الله العليان، الظهير الأيمن، قال باباس: «تغيير مد الله العليان كان بسبب الإصابة، ورغبت في تعزيز الجانب الدفاعي بإشراك مادو، لكنَّ النتيجة انقلبت علينا».

وردًّا على استفسارٍ بشأن ما يتردَّد حول إمكانية التعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز، اكتفى باباس بالضحك قبل أن يقول: «أعتذر، لا أود الإجابة عن هذا السؤال، ويكفيني حاليًّا التركيز على فريقي، والعمل على إصلاح الخلل، والعودة إلى الانتصارات».

وتكبَّد الاتفاق أولى هزائمه بعد انتصارين متتاليين ضمن الجولتين الأوليين، وتجمَّد رصيده عند ست نقاط.