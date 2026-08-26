6 مطرودين في الدوري.. وبينتو يذوق أول عقوبة

دخلت عقوبة الطرد سجلّات البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة «الأصفر» مع منافسه الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي.

وحصل بينتو على أول بطاقة حمراء خلال مسيرته الاحترافية التي كانت خالية من حالات الطرد وفق موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

ويسجّل الموقع 164 مباراة للحارس مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، فريقه السابق، إضافة إلى سبع مباريات برفقة منتخب بلاده، دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

وقبل مواجهة الاتفاق، لعب بينتو مع النصر 86 مباراة لم تشهد أي منها خروجه مطرودًا. وبذلك بات «الأصفر» أول فريق يتلقى الحارس بطاقة حمراء بقميصه.

وبدأ البرازيلي مسيرته الاحترافية عبر بوابة أتلتيكو باراناينسي ثم انتقل إلى النصر صيف 2024.

وانضم النصر إلى قائمة الفرق التي حصل لاعبوها على بطاقات حمراء في النسخة الجارية من الدوري. وتضم هذه القائمة النصر و3 فرق فقط هي الرياض والاتحاد ونيوم.

ويتصدر الرياض والاتحاد القائمة بواقع طردين لكل منهما، ويأتي خلفهما النصر ونيوم ببطاقة حمراء واحدة.

وإضافة إلى بينتو، نال عقوبة الطرد كل من علاء آل حجي، لاعب وسط نيوم، والبرتغالي دانيلو بيريرا والسنغالي ديون لوبي، ثنائي الاتحاد، والإيفواري عبد القادر كيتا، لاعب وسط الرياض، وزميله الأوروجوياني رودريجو أباسكال، مدافع الفريق ذاته.

وخرج هؤلاء اللاعبين عن طريق بطاقة حمراء مباشرة، باستثناء لوبي الذي طرد بعد نيله إنذارين.

وتعرض بينتو للطرد في الدقيقة 12 نتيجة تدخل على الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، وبعد خروجه تلقى النصر هدفين، لكنه استطاع قلب تأخره إلى فوز 3ـ2.