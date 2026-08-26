بيتيس يحبط «الخفافيش» بالبديل

تغلَّب فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكر القدم، الثلاثاء، على مضيفه فالنسيا 1ـ0 ضمن المرحلة الثانية من الدوري.

ويدين بيتيس، الذي سجل فوزه الثاني في الدوري، بالانتصار إلى البديل الشاب بابلو جارسيا «20 عامًا» الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 83 بتمريرةٍ من فران جارسيا إثر هجمةٍ مرتدةٍ.

ولحق بيتيس بجاره الأندلسي إشبيلية إلى الصدارة بست نقاطٍ، في انتظار مباراتي برشلونة، حامل اللقب «ثلاث نقاط»، أمام أتلتيك بلباو، الخميس، وريال مدريد «ثلاث نقاطٍ» مع ريال سوسييداد، الأربعاء. في المقابل، مُني فريق «الخفافيش» بخسارةٍ أولى مقابل تعادلٍ في المرحلة الافتتاحية.

وأنهى بيتيس الموسم الماضي في المركز الخامس، وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بصحبة برشلونة، وريال مدريد، وفياريال، وأتلتيكو مدريد.