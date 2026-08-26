كأس الرابطة.. ليدز يطيح بفورست.. وبرينتفورد يقسو على برمنجهام

تغلَّب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على نوتنجهام فورست للمرة الثانية خلال أربعة أيامٍ بعد فوزه عليه 2ـ0 في ملعب «سيتي جراوند»، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان ليدز فاز على فورست في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، السبت، 1ـ0 على الملعب نفسه.

وهذه المرَّة، افتتح دان جيمس التسجيل بتسديدةٍ بالقدم اليمنى، استقرَّت في الزاوية العليا اليسرى «50»، وفي الدقيقة 75 أضاف الفريق هدفًا، احتُسِب في البداية هدفًا عكسيًّا على نيكو ويليامز قبل أن يُنسب لاحقًا إلى جيمس جاستن.

في حين جاء برينتفورد صاحبَ أكبر حصيلةٍ تهديفيةٍ باكتساحه برمنجهام سيتي 6ـ1 عقب تقدمه 3ـ1 في الشوط الأول.

وشهدت مباريات الليلة ظهور الفرق الثلاثة الصاعدة حديثًا: كوفنتري سيتي، وإيبسويتش تاون، وهال سيتي، إذ تأهل الأوَّلان بسهولةٍ نسبيةٍ على الرغم من إجراء تغييراتٍ عدة في تشكيلتيهما أمام منافسين يلعبان في الدرجات الأدنى.

وفاز كوفنتري سيتي 4ـ2 على بليموث أرجايل بعد أن تقدَّم 2ـ0 خلال أول خمس دقائق من اللقاء حيث سجل تايو أونيي الهدف الأول، وصنع الثاني.

لكنَّ الفريق استقبل هدفين بعد ذلك قبل أن يستعيد زمام الأمور بهدفٍ ثالثٍ «67»، أحرزه المهاجم البديل إفرون ماسون كلارك، في حين أضاف فيكتور تورب هدفًا رابعًا من ركلة جزاءٍ.

وفاز إيبسويتش 3ـ1 على ضيفه ليستر سيتي، من الدرجة الثالثة، وسجل مارسيلينو نونيز هدفًا «71» قبل أن يضيف آخر في الوقت بدل الضائع.

أمَّا هال سيتي، الذي أجرى 11 تغييرًا على التشكيلة التي فاجأت مانشستر يونايتد بالفوز 2ـ0 في افتتاح مشواره بالدوري، فانتصر 5ـ4، بركلات الترجيح، على ستوك سيتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1.

وانتصر بيتربورو يونايتد 5ـ1 على تشكيلةٍ شابةٍ لواتفورد، بينما تغلَّب وست هام يونايتد 4ـ1 على ساوثهامبتون في مواجهةٍ بين فريقين من الدرجة الثانية، يطمحان للعودة إلى الدوري الممتاز.