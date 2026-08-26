على خطى رونالدو.. فيرنانديز بفوز بجائزة أفضل لاعب

فاز برونو فيرنانديز، قائد ولاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعبٍ في الدوري الممتاز لعام 2026، التي تمنحها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، ليصبح ثاني برتغالي يُتوَّج بها بعد كريستيانو رونالدو مع الفريق نفسه في 2007 و2008.

وكان أول فائزٍ بالجائزة، التي انطلقت في 1974، الإنجليزي نورمان هنتر، مدافع ليدز يونايتد. أمَّا أول لاعبٍ ينالها من خارج إنجلترا، فهو الإيرلندي ليام برادي، لاعب وسط أرسنال، في 1979. ويُعدُّ المصري محمد صلاح صاحب الرقم القياسي بثلاث مراتٍ في 2018 و2022 و2025.

وانضمَّ فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد، 30 يناير 2020، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وسرعان من أصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

واستحق الدولي البرتغالي الجائزة، التي يُصوِّت عليها اللاعبون، بعد أن حطم الرقم القياسي لأكثر لاعبٍ صناعةً للأهداف في موسمٍ واحدٍ بـ «البريميرليج» بـ 21 هدفًا، متخطيًا الفرنسي تييري هنري، والبلجيكي كيفين دي بروين. كذلك سجل تسعة أهدافٍ، وصنع 117 فرصةً محققةً للتسجيل لزملائه.

وقال فيرنانديز «31 عامًا» بعد تسلُّمه الجائزة من الإسباني خوان ماتا، اللاعب السابق في مانشستر سيتي: «من الواضح أن الجائزة لها طعمٌ خاصٌّ جدًّا، إذ صوَّت لي اللاعبون الذين أواجههم كل أسبوعٍ على أرضية الملعب. إنه أمرٌ في غاية الروعة».

وأضاف: «عندما تكسر رقم التمريرات الحاسمة الصامد منذ أعوامٍ طويلةٍ، سيتحدَّث الكثيرون عن هذا الموسم بوصفه الأفضل. أعتقد أنه كان أحد أفضل مواسمي مع النادي، وعلى المستوى الفردي، قدَّمت موسمًا مذهلًا، وساعدت الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا كان هدفنا منذ بداية الموسم».

أمَّا جائزة أفضل لاعبٍ شابٍّ، فذهبت إلى الدولي الإنجليزي نيكو أورايلي «21 عامًا»، مدافع مانشستر سيتي. وحصلت زميلته في الفريق النسائي، المهاجمة باني شو على جائزة أفضل لاعبةٍ، فيما اختيرت أوليفيا سميث، مهاجمة أرسنال، أفضل لاعبةٍ شابةٍ.

وضمَّت تشكيلة فريق العام 2026 التي اختارها اللاعبون: في حراسة المرمى ديفيد رايا «أرسنال».

في الدفاع: جابرييل ماجالهايس «أرسنال»، نيكو أورايلي «مانشستر سيتي»، ويليام صليبا «أرسنال»، ويوريين تيمبر «أرسنال».

في خط الوسط: برونو فرنانديز «مانشستر يونايتد»، ديكلان رايس «أرسنال» وريان شرقي «مانشستر سيتي».

في الهجوم: إيرلينج هالاند «مانشستر سيتي»، أنطوان سيمينيو «مانشستر سيتي»، وإيجور تياجو «برينتفورد».