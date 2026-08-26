صباح يخطف بطاقة دوري الأبطال.. ولاسك يقصي بطل أوروبا

تأهلت فرق صباح باكو الأذربيجاني، ولاسك النمساوي، وبودو/غليمت النرويجي، الثلاثاء، إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزها في مواجهات الإياب.

وفي المباراة الأولى، تغلب صباح على هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 5-2، ليتأهل في مجموع المباراتين «6-4».

سجل أورفي مبينا وجوي لانس ميكلز هدفين خلال الوقت الإضافي، ليتأهل صباح، الذي يشارك للمرة الأولى، إلى مرحلة الدوري بعد مباراة فاصلة استثنائية في باكو، بعد تأخره ذهابًا 1-2.

وبهذه النتيجة، انضم صباح، الذي تأسس عام 2017، ويُعد واحدًا من أصغر الفرق التي تلعب في دوري الأبطال، إلى قره باخ، كفريقين أذربيجانيين فقط تأهلا للبطولة.

أما المباراة الثانية، فتغلب فيها لاسك على سيلتك الإسكتلندي 5-1 «5-4 في مجموع المباراتين».

دخل الفريق الإسكتلندي، بطل نسخة 1967، مباراة الإياب متقدمًا على مضيفه بنتيجة 3-0، ووسّع تقدمه في الشوط الأول عندما كسر كالوم ماكجريجور التعادل بتسديدة رائعة.

لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة عندما سجل موسى أوسور التعادل في مرمى فيليامي سينيسالو، حارس مرمى سلتيك، قبل أن يعزز روبرت ليوبيتشيتش التقدم 2-1 بتسديدة أرضية في بداية الشوط الثاني.

واصل لاسك ضغطه وقلّص الفارق أكثر عندما سدد صامويل أدينيران كرة مقوّسة من مسافة بعيدة. ثم عادل فلوريان فليكر النتيجة برأسية في الوقت بدل الضائع، ليجبر الفريقين على خوض وقت إضافي، قبل أن يحسم أدينيران المباراة بتسديدة أرضية أخرى في الدقيقة 109.

وكان هذا هو الفوز الأول للاسك في آخر 12 مباراة له في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سجل خلالها أربعة تعادلات وسبع خسائر.

أما المباراة الثالثة، فتغلب فيها بودو/غليمت على إن إي سي نيميخن الهولندي بثلاثية نظيفة «6-1 في مجموع المباراتين»، ليضمن مشاركته في دوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا.

وطُرد جونزالو كريتاز، حارس مرمى الفريق الهولندي، بعد ثلاث دقائق فقط، مما جعل المهمة صعبة على الضيوف، الذين استسلموا لسيطرة أصحاب الأرض.

وافتتح فريدريك أندريه بيوركان التسجيل من تمريرة عرضية من سوندري أوكلاند. وسجل أوكلاند الهدف الثاني قبل الاستراحة بقليل، واختتم ديفيرون فونفيل التسجيل بهدف عكسي.

وسجل فريق بودو/غليمت هدفين أو أكثر في 11 من آخر 12 مباراة له في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.