الأهلي يهدد أوكلاند بالتاريخ

يطمح فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى تجاوز عقبة نظيره أوكلاند إف سي النيوزيلندي، والتأهل إلى الدور المقبل عندما يستضيفه، الأربعاء، على ملعب الإنماء في جدة لحساب الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» التي ينظمها «فيفا».

ويضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، على أن يتأهل المنتصر إلى مواجهة تولوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، ويواجه المتأهل في نهاية المطاف باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.

وتأتي مشاركة الأهلي بعدما تُوِّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب ماتشيدا زيروبيا الياباني، فيما يشارك أوكلاند بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا على حساب سنترال كوست من جزر سليمان.

ويمنّي الأهلي النفس بمواصلة بدايته الجيدة للموسم ومواصلة الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة التاسعة في جميع المسابقات حتى الآن.

واستهل الفريق السعودي الموسم الجديد بثلاثة انتصارات في الدوري والكأس، بعدما كان قد خاض خمس مباريات في فترة استعدادية، لم يحقق فيها الانتصار.

ويعيش الأهلي مرحلة انتقالية بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى توديع النادي عددًا من أبرز نجومه يتقدمهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسيه، اللذان كانا من العناصر الأساسية في تتويج الأهلي باللقب الآسيوي.

ويأمل الفريق السعودي تعويض كبوة خروجه من الدور الثاني في نسخة العام الماضي عندما خسر على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية أمام بيراميدز المصري «1ـ3».

في الجانب الآخر سيحاول فريق أوكلاند تحقيق مفاجأة أمام أحد أكبر الأندية السعودية.

ويشارك أوكلاند إف سي، الذي تأسس في 2024، في دوري الكرة الأسترالي، وفاز بلقب الدوري موسم 2026، على الرغم من أنه يتبع لنيوزيلندا، ويمثل بلاده في المحافل الدولية والقارية.

وحقق أوكلاند لقب دوري أوقيانوسيا للمحترفين موسم 2026، وهو اللقب الذي يؤهل مباشرة إلى بطولة كأس القارات للأندية، بعد موسم حافل في دوري أوقيانوسيا للمحترفين.

وتبلغ القيمة السوقية للفريق النيوزيلندي نحو 8.05 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فيما يعد اللاعب لاشلان بروك الجناح الأيمن الأغلى بـ650 ألف يورو، ويحل ثانيًا فرانسيس دي فريس بـ600 ألف يورو، وسام كوسجروف بـ600 أيضًا، ثم جاك بريمير بـ550 ألف يورو، بالتساوي مع لاشلان بايليس، لاعب الوسط.

ودعم أوكلاند صفوفه بأكثر من لاعب قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، إذ تعاقد مع ثلاثة لاعبين الفترة الماضية، وهم: لاشلان بايليس قادمًا من جيتز الأسترالي، وأرون كلافر في صفقة انتقال حر قادمًا من هوم سيتي الأسترالي، وأرون كارترايت ملبورن سيتي.