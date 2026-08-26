«كيكر»: ديابي يتفق مع الاتحاد.. وليفركوزن ينتظر

توصل الفرنسي موسى ديابي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى اتفاق مع إدارة شركة النادي حول مستحقاته المالية، قبل انتقاله إلى باير ليفركوزن الألماني، وفقًا لما ذكرته مجلة «كيكر» الألمانية، الأربعاء.

وذكرت المجلة أن مسألة المستحقات المالية كانت السبب الذي أخَّر عودة ديابي إلى ناديه السابق لمدة أربعة أسابيع، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الساعات الماضية.

وبحسب «كيكر»، أخبر ديابي إدارة الاتحاد بأنه «غير جاهز ذهنيًا» لخوض المباريات السابقة التي لعبها الفريق، بسبب مفاوضات انتقاله إلى باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني موسم 2023ـ2024.

وتبلغ قيمة انتقال ديابي إلى ليفركوزن نحو 30 مليون يورو، وبذلك ينهي الجناح الفرنسي مسيرته مع أصفر مدينة جدة بعد موسمين قضاهما بألوان الاتحاد.

وتبقى بعض الجوانب الإجرائية بين الناديين قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي ببيع المدة المتبقية من عقد اللاعب، على أن يجدول باير ليفركوزن الفحص الطبي لديابي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت «الرياضية» قد كشفت، الثلاثاء، نقلًا عن مصدر خاص، أن الإدارة الرياضية في الاتحاد وضعت الياباني ريستو دوان، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن خياراتها تحسبًا لرحيل ديابي، مع تمسكها في الوقت ذاته باستمرار الفرنسي وعدم اتخاذ قرار نهائي بالموافقة على انتقاله حتى ذلك الوقت.

وغاب ديابي عن مواجهة الحزم الماضية، بعدما أبلغ الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، بأنه غير جاهز ذهنيًا للمشاركة، وهو ما كشفه المدرب عقب المباراة التي كسبها فريقه 3ـ2، وقال: «أبلغني أنه غير جاهز ذهنيًا للمشاركة، وأنا لن أستفيد من لاعب غير جاهز بدنيًا وذهنيًا».

وفي حال اكتمال انتقال ديابي، سيبرز دوان «28 عامًا» بوصفه أحد الخيارات المطروحة لتعويضه، بعد أن شارك مع آينتراخت فرانكفورت في 40 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ستة، فيما تبلغ قيمته السوقية 17 مليون يورو، وفق «ترانسفير ماركت».