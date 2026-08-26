30 مليونا.. جوائز رموز مهرجان ولي العهد للهجن

خصَّص الاتحاد السعودي للهجن 30.4 مليون ريال جوائز لأشواط الرموز الـ24 في النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق منافساته على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، خلال الفترة من 3 حتى 13 سبتمبر المقبل، بإجمالي جوائز يتجاوز 50 مليون ريال.

وتبلغ جائزة صاحب المركز الأول في أشواط الرموز الكبرى «الحيل والزمول» 1.5 مليون ريال، مقابل 800 ألف للثاني، و500 ألف للثالث، و300 ألف للرابع، و150 ألفًا للخامس.

وفي أشواط رموز الزمول «العام والمفتوح»، ينال صاحب المركز الأول مليون ريال، والثاني 600 ألف، والثالث 300 ألف، والرابع 200 ألف، والخامس 100 ألف.

ورصد الاتحاد، المشرف والمنظم للمهرجان، 13.4 مليون ريال للأشواط العامة، و1.6 مليون لأشواط المفتوح، و3.3 مليون لأشواط الإنتاج، إضافة إلى 1.18 مليون لأشواط الماراثون والعربية.

وعمَّمت اللجنة المنظمة الدليل المالي الشامل والتفصيلي على المشاركين، متضمنًا قيمة الجوائز النقدية المخصصة لأصحاب المراكز العشرة الأولى في كل فئة، بهدف ضمان الشفافية وتسهيل احتساب المكافآت للملاك والمنتجين.

وأكد الاتحاد السعودي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أن الجوائز تستهدف تحفيز الملاك والمنتجين، ورفع وتيرة الاستعدادات الفنية للمشاركة في المهرجان، في ظل الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع الهجن من ولي العهد، بما يسهم في تطوير الرياضة، وتعزيز حضور المهرجان بوصفه إحدى أبرز وجهات الموروث الأصيل، إلى جانب مردوده الاقتصادي والسياحي.