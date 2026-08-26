اليابانيون في الدوري الإنجليزي.. جودة عالية ومخاطر قليلة

يشهد الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الجاري رقمًا قياسيًا من اللاعبين اليابانيين، بعدما جذبت الأندية هذه المواهب بفضل جودتهم، وقيمتهم مقابل التكلفة، وكون التعاقد معهم ينطوي على «مخاطر قليلة جدًا».

ومع انطلاق الموسم الجديد، يشارك عشرة لاعبين يابانيين ضمن صفوف أندية «الـبريميرليج»، مع احتمال انضمام المزيد منهم قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وكان زيون سوزوكي أبرز الوافدين بانتقاله إلى أستون فيلا، فيما عاد المدافع السابق لأرسنال تاكيهيرو تومياسو إلى لندن من بوابة كريستال بالاس، وانضم لاعب الوسط هيديماسا موريتا إلى هال سيتي، بينما انتقل دايزن مايدا من سلتيك الإسكتلندي إلى إيبسويتش تاون.

ويلتحق هؤلاء بمجموعة من اللاعبين اليابانيين الموجودين في الدوري، من بينهم كاورو ميتوما جناح برايتون، وواتارو إندو لاعب ليفربول، ودايتشي كامادا متوسّط ميدان كريستال بالاس.

ويضم الدوري الإنجليزي أيضًا أو تاناكا «ليدز»، وكوتا تاكاي «توتنام»، وتاتسوهيرو ساكاموتو «كوفنتري».

وقطع اللاعبون اليابانيون في إنجلترا شوطًا طويلًا منذ انتقال جونيتشي إيناموتو إلى أرسنال 2001، ثم رحيله إلى فولهام بعد عام من دون أن يخوض أي مباراة في الدوري.

وشهد الطريق العديد من قصص النجاح، إذ توّج كل من شينجي كاجاوا، وشينجي أوكازاكي، وتاكومي مينامينو، وإندو بألقاب الدوري.

وسيصبح سوزوكي «24 عامًا» أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي، إذا سجل ظهوره الأول بعد انضمامه إلى أستون فيلا قادمًا من بارما الإيطالي الأسبوع الماضي.

ويقضي معظم اللاعبين اليابانيين فترة في دوريات أوروبية أخرى مثل بلجيكا أو هولندا أو البرتغال قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأصبحت بطولة المستوى الثاني «تشامبيونشيب» محطة انتقالية شائعة أيضًا، حيث يوجد حاليًا ثمانية لاعبين يابانيين.

وأجبرت التعديلات على قواعد تصاريح العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأندية الإنجليزية على توسيع نطاق بحثها عن اللاعبين خارج أوروبا.