فلاشينج ميدوز.. ثنائي «وليامز ـ ألكاراز» يودع من ربع النهائي

حقق ثنائي الحلم المؤلف من الأمريكية سيرينا وليامز، والإسباني كارلوس ألكاراز انطلاقة قوية، لكن مشوارهما توقف عند عتبة الدور ربع النهائي من منافسات الزوجي المختلط في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، الثلاثاء، بعد أن سبقهما الثنائي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا اللذين ودّعا من الدور الأول.

وخسر ثنائي وليامز التي تعد على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ كرة المضرب لدى السيدات وألكاراز المتوّج بسبع بطولات كبرى، على يد السويسرية بيليندا بينتشيتش والإيطالي فلافيو كوبولي في دور الثمانية 5ـ4 و4ـ1.

وبهذه النتيجة، تأهل كوبولي وبينتشيتش إلى المرحلة النهائية في المنافسات غير التقليدية حيث ستُجرى مرحلتا نصف النهائي والنهائي تباعًا.

وكانت وليامز تخوض أول مباراة تنافسية لها على ملعب آرثر آش منذ اعتزالها في 2022، إلى جانب الإسباني ألكاراز العائد بدوره إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وارتدى الثنائي ملابس رياضية متناسقة باللونين البنفسجي والأسود، وبدت الابتسامة على وجهيهما وهما يتبادلان المزاح والنكات خلال فترات تبديل الجانبين.

وكانت الجماهير التي دوّى هتافها لدى دخولهما الملعب في الدور الأول، أكثر هدوءًا نسبيًا خلال المباراة الثانية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، ودع ديوكوفيتش وشريكته سابالينكا، المصنفة أولى عالميًا في الفردي، منافسات الزوجي المختلط من الدور الأول بخسارتهما أمام البريطاني هنري باتن والتشيكية كاترينا سينياكوفا.

ونجح اختصاصيا منافسات الزوجي سينياكوفا وباتن في قلب تأخرهما بعد خسارة المجموعة الافتتاحية، ليفوزا 1ـ4 و4ـ2 قبل أن يحسما الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة بنتيجة 10ـ2.

وستشهد المنافسات التي تنظم للعام الثاني تواليًا تتويج بطل جديد بعدما خسر حاملا اللقب، الإيطاليان أندريا فافاسوري وسارا إيراني، وهما من المتخصصين في منافسات الزوجي، أمام الثنائي الروسي ميرا أندرييفا وأندري روبليف 1ـ4، 4ـ1، 11ـ9.

أما الثنائي التشيكي كارولينا موخوفا وياكوب مينشيك، وكلاهما من المصنفين البارزين في منافسات الفردي، فقد تأهل أيضًا إلى نصف النهائي بالفوز على الثنائي الأمريكي تومي بول وإيما نافارو.

وتلعب منافسات الزوجي المختلط في بطولة أمريكا المفتوحة خلال الأيام التي تسبق انطلاق منافسات الفردي التي تبدأ الأحد.