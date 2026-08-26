عاشور يمدد عقده مع الأهلي حتى 2030

مدد الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عقده مع النادي لأربعة مواسم حتى 2030، وفق ما أعلن بطل الدوري المصري لكرة القدم 45 مرة، الأربعاء.

وقال الأهلي في بيان «قام إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بتمديد تعاقده مع النادي حتى 2030».

وكان العقد السابق لعاشور مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم اللاعب البالغ 28 عامًا إلى ثالث ترتيب الدوري في الموسم الماضي، 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي بعدما كان قد لعب بقميص الزمالك منذ 2019.

خاض في مسيرته مع الأهلي، 105 مباريات، سجل خلالها 32 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، كما لعب 32 مباراة دولية منذ 2021 مساهمًا بتسجيل 7 أهداف.

توّج بلقب الدوري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرة، كما الكأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر مرة.

وكان اللاعب الذي سجل هدفين لمنتخب بلاده في مونديال أمريكا الشمالية هذا الصيف «أمام بلجيكا 1ـ1 وأستراليا 4ـ2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1»، قد غاب عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري الموسم الجاري بسبب عدم الجاهزية.

وتعرض عاشور للإصابة في المباراة الأخيرة لمصر التي خسرتها أمام الأرجنتين 2ـ3 في ثمن النهائي، ولم يخض أي مباراة منذ حينها، لكنه استدعي إلى اللقاء التجريبي الذي خسره الأهلي أمام برشلونة الإسباني 1ـ2 في 19 أغسطس حيث بقي على مقاعد الاحتياط.