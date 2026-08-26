السيتي يتعاقد مع بوعدي بـ100 مليون يورو

انتقل المغربي اليافع أيوب بوعدي، لاعب الوسط الدولي، من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2031، مقابل نحو 100 مليون يورو «116 مليون دولار أمريكي»، وفق ما أعلن رئيس ليل أوليفييه ليتانج.

وتُعد هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى نادٍ أجنبي.

وبعد موسم مميز مع ليل، وتألقه مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم حيث خاض خمس مباريات، بينها مواجهة الدور ربع النهائي التي خسرها «أسود الأطلس» أمام فرنسا 0ـ2، ينتقل لاعب الوسط البالغ 18 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لتأخذ مسيرته الكروية نقطة تحول كبرى.

ولعب بوعدي مع ليل خلال منافسات الموسم الماضي في 42 مباراة، صنع من خلالها هدفًا وحيدًا، وحصل على 7 بطاقات صفراء، وحمراوين، فيما بلغ عدد دقائق اللعب« 3,153».