توتنام يقترب من ضم مرموش

توصل نادي توتنام الإنجليزي، إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي اللندني بالإعارة لموسم واحد، مع إلزامية الشراء مقابل 60 مليون جنيه إسترليني «82 مليون دولار» العام المقبل، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء.

وأفادت كل من شبكة «سكاي سبورتس» ووكالة «برس أسوسيشن» بأن مرموش بات يستعد للخضوع للفحص الطبي في النادي اللندني قبل إتمام انتقاله.

وبات مرموش في طريقه ليصبح ثاني لاعب ينضم إلى توتنام قادمًا من مانشستر سيتي خلال أيام قليلة، بعد انضمام الجناح البرازيلي سافينيو «سافيو»، الثلاثاء، مقابل مبلغ أولي قُدّر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني «102 مليون دولار».

وارتفع إجمالي إنفاق توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني «408 ملايين دولار»، بعدما سبق أن تعاقد النادي اللندني مع الإيطالي ساندرو تونالي، البرتغالي ماتيوس فرنانديش، الهولندي يان بول فان هيكه، الإسكلتندي آندي روبرتسون، والأرجنتيني ماركوس سينيسي، قبل وصول سافينيو الذي بات يفضّل أن يُعرف باسم «سافيو».

وفي حال أتم توتنام التعاقد مع مرموش مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، فسيتيح ذلك لمانشستر سيتي استعادة قيمة الصفقة التي دفعها لضمه من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير 2025 والبالغة 59 مليون جنيه إسترليني.

وسجل اللاعب البالغ 27 عامًا 16 هدفًا في 62 مباراة بقميص مانشستر سيتي، لكن معظم فترته في ملعب الاتحاد قضاها بديلًا للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند.