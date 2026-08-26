«جيمزكوم».. أول إصدارات «استوديو MBC للألعاب»

كشفت مجموعة MBC، الأربعاء، عن إطلاق لعبة «نُسُج الميزان 1001» «1001 Threads of Mizan»، أول إصدارات «استوديو MBC للألعاب» «MBC Game Studio»، وذلك خلال معرض «جيمزكوم» «Gamescom»، المنظم حاليًا في مدينة كولونيا الألمانية.

وتستمد اللعبة عالمها من حكايات «ألف ليلة وليلة»، إذ تقدم مغامرة خيالية بطابع عربي داخل عالم مفتوح، وتتيح مشاركة ما يصل إلى ثلاثة لاعبين في الوقت ذاته، مع إمكانية الانضمام والمغادرة في أي وقت، إضافة إلى التنقل برًا وجوًا عبر «بساط الريح»، واستكشاف العوالم ومواجهة المخلوقات العملاقة بأسلوب اللعب الجماعي.

ويضم «استوديو MBC للألعاب» فريقًا متخصصًا سبق لأفراده العمل لدى عدد من كبرى استوديوهات الألعاب العالمية، ويركز على تطوير ألعاب أصلية ومشاريع ملكية فكرية ذات قيمة إنتاجية عالية، مستوحاة من قصص وثقافة المنطقة، وموجهة في الوقت ذاته إلى جمهور عالمي.

ويأتي إطلاق الاستوديو ضمن خطة توسع مجموعة MBC في قطاع الألعاب، واستراتيجيتها لتعزيز حضورها في مجال الترفيه الرقمي عالميًا.

وقال وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، إن قطاع الألعاب يوفر فرصة لتطوير ملكية فكرية أصلية ودخول أسواق جديدة والوصول إلى جماهير عالمية، بما يسهم في خلق فرص للنمو المستدام على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن القطاع يتيح تقديم قصص تنتمي إلى ثقافة المنطقة بأساليب مبتكرة ومستوى عالمي.

من جانبه، عدّ مايك سنيسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، إطلاق «نُسُج الميزان 1001» محطة مهمة في مسيرة المجموعة داخل قطاع الألعاب، وداعمًا لطموحها في بناء منظومة ترفيهية عالمية تنطلق من الشرق الأوسط وتصل إلى اللاعبين حول العالم.

وأوضح دانييل إنجلهارت، الرئيس التنفيذي لـ«MBC Game Studio»، أن اللعبة تستلهم التراث الشعبي العربي وحكايات «ألف ليلة وليلة»، وتتميز بأسلوب تنقل سريع يجمع بين الحركات الأرضية والجوية، مع تجربة جماعية تتيح للأصدقاء مشاركة أدوار البطولة.

ويستطيع زوار معرض «جيمزكوم» تجربة اللعبة طوال فترة الحدث، من خلال عروض تتيح اختبار اللعب المشترك والتنقل عبر بساط الريح وخوض المواجهات والمعارك.