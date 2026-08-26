18 سبتمبر.. هيفاء تختتم موسم الساحل

تختتم المطربة اللبنانية هيفاء وهبي موسم حفلات الساحل الشمالي بإحياء حفل غنائي 18 سبتمبر المقبل، ضمن نشاطها الفني خلال الفترة الجارية.

وتقدم هيفاء خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي طرحتها خلال مسيرتها الفنية، إلى جانب أعمالها الحديثة، في ليلة تجمع بين الغناء والاستعراض، تزامنًا مع ختام موسم الصيف في الساحل الشمالي.

ويأتي الحفل بعد ظهور هيفاء أخيرًا في جدة، حيث أحيت حفلًا على مسرح «سوبر دوم»، وقدمت خلاله عددًا من أعمالها الغنائية وسط تفاعل جماهيري.

وتواصل الفنانة اللبنانية نشاطها الخارجي خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد لجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن عددًا من الحفلات، ضمن برنامج حفلاتها الدولية.