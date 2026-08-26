«VS-FILM» يحتفي بمسيرة الحساوي

أعلن الدكتور أسامة أبونار، رئيس مهرجان «VS-FILM» للأفلام القصيرة جدًا، تكريم الفنان السعودي إبراهيم الحساوي خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة، التي تحتضنها مدينة السويس المصرية خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر المقبلين، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

وبدأ الحساوي مسيرته الفنية على خشبة المسرح مطلع ثمانينات القرن الماضي، وقدم خلال مشواره نحو 20 فيلمًا و100 مسلسل و25 مسرحية، حمل بعضها توقيعه ممثلًا ومؤلفًا ومنتجًا، كما سجل حضورًا في الأفلام القصيرة والطويلة، متعاونًا مع عدد من أبرز مخرجي الموجة السعودية والعربية الجديدة.

وحصد الفنان السعودي جائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثل في الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية عن فيلم «قبل أن ننسى»، كما نال جائزة الأفلام ضمن مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الثالثة، وكرمه مهرجان أفلام السعودية في دورته الـ11، تقديرًا لدوره في إثراء السينما السعودية لأكثر من 30 عامًا.

وصدر عن مسيرته الفنية كتاب بعنوان «إبراهيم الحساوي.. من مسرح القرية إلى شاشة العالم»، يرصد أبرز محطات تجربته الفنية.

وأعرب الحساوي عن اعتزازه بالتكريم في مهرجان مصري متخصص بالأفلام القصيرة جدًا، مؤكدًا أن التكريم في مصر يحمل له الكثير من مشاعر الفخر والسعادة، ومشيرًا إلى تأثره بكل شخصية جسدها، وأن معياره في اختيار أعماله يرتكز على الهوية السعودية والعربية، وأن تكون الشخصية حقيقية ومأخوذة من المجتمع.

من جهته، أكد أبونار أن تكريم الحساوي يمثل احتفاءً بقامة فنية عربية متعددة المواهب، وقال: «نحرص في برنامج التكريمات على الاحتفاء بالنجوم أصحاب التجارب الملهمة، والنجم العربي إبراهيم الحساوي يأتي في مقدمتهم ممثلًا ومؤلفًا ومنتجًا وشاعرًا».

بدوره، أوضح زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، أن ارتباط الحساوي بجذوره العربية أسهم في انفتاحه ممثلًا على تجارب مشتركة مع صناع سينما من جنسيات عربية مختلفة، من بينها فيلم «هجان» مع المخرج المصري أبوبكر شوقي، وفيلم «إلى ابني» الذي أخرجه الفنان التونسي ظافر العابدين، إضافة إلى تقديمه نصوصًا مسرحية عربية، من بينها «مأساة الحلاج» للشاعر المصري الراحل صلاح عبد الصبور.

وأشار باسمير إلى أن مشوار الحساوي الفني زاخر بالأفلام القصيرة، وأن تكريمه في المهرجان يمثل احتفاءً بجيل من المبدعين العرب الذين قدموا أعمالًا أسهمت في الحفاظ على الهوية العربية.