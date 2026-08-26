بالاس يضم ديساسي

أعلن نادي كريستال بالاس المنافس ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي أكسل ديساسي، مدافع فريق تشيلسي، على ‌سبيل الإعارة.

وخاض ‌ديساسي، ⁠البالغ ​من العمر ⁠28 عامًا، 61 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله إليه من موناكو الفرنسي في 2023.

وقضى المدافع ‌الفرنسي ‌الموسم الماضي ​معارًا ‌إلى وست هام ‌يونايتد، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ديساسي في ‌بيان: «السعادة لا تسعني بالانضمام إلى كريستال بالاس. ⁠النادي ⁠يسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي».

وكان الدولي الفرنسي ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي بلغت ​نهائي ​كأس العالم 2022 في قطر.