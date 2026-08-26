بالاس يضم ديساسي
الفرنسي أكسل ديساسي بعد توقيعه مع كريستال بالاس (المركز الإعلامي ـ كريستال بالاس)
لندن ـ رويترز 2026.08.26 | 03:20 pm
أعلن نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي أكسل ديساسي، مدافع فريق تشيلسي، على سبيل الإعارة.
وخاض ديساسي، البالغ من العمر 28 عامًا، 61 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله إليه من موناكو الفرنسي في 2023.
وقضى المدافع الفرنسي الموسم الماضي معارًا إلى وست هام يونايتد، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ديساسي في بيان: «السعادة لا تسعني بالانضمام إلى كريستال بالاس. النادي يسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي».
وكان الدولي الفرنسي ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي بلغت نهائي كأس العالم 2022 في قطر.