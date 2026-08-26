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بالاس يضم ديساسي

الفرنسي أكسل ديساسي بعد توقيعه مع كريستال بالاس (المركز الإعلامي ـ كريستال بالاس)
لندن ـ رويترز 2026.08.26 | 03:20 pm

أعلن نادي كريستال بالاس المنافس ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي أكسل ديساسي، مدافع فريق تشيلسي، على ‌سبيل الإعارة.
وخاض ‌ديساسي، ⁠البالغ ​من العمر ⁠28 عامًا، 61 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله إليه من موناكو الفرنسي في 2023.
وقضى المدافع ‌الفرنسي ‌الموسم الماضي ​معارًا ‌إلى وست هام ‌يونايتد، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ديساسي في ‌بيان: «السعادة لا تسعني بالانضمام إلى كريستال بالاس. ⁠النادي ⁠يسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي».
وكان الدولي الفرنسي ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي بلغت ​نهائي ​كأس العالم 2022 في قطر.


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