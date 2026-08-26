بنفيكا يستعيد بالينيا من البايرن

تعاقد بنفيكا ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم في الموسم الماضي، مع جواو بالينيا، لاعب الوسط الدولي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بصفقة قد تصل قيمتها إلى 19 مليون يورو «22 مليون دولار».

ووقّع بالينيا «31 عامًا» عقدًا مع بطل الدوري البرتغالي 38 مرة قياسية، حتى 2030 مقابل 14 مليون يورو «16.3 مليون دولار» كقيمة أساسية، مع إمكانية إضافة نحو 6 ملايين دولار أخرى على شكل مكافآت وحوافز.

وقال البايرن في بيان: «يعود البرتغالي الدولي البالغ 31 عامًا إلى مدينته لشبونة، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع سبورتينج».

بدوره، قال بنفيكا «إن عقد لاعب الوسط يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو «58 مليون دولار».

وكان البايرن قد تعاقد مع بالينيا قادمًا من فولهام الإنجليزي 2024 وقد توّج بلقب الدوري الألماني بعدها بعام، قبل عودته إلى إنجلترا من بوابة توتنام حيث لعب الموسم الماضي معارًا.

وسبق أن ارتبط اسم لاعب الوسط بأستون فيلا الإنجليزي في وقت سابق هذا الصيف.