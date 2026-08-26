التعاون يتعاقد مع جوياجون

وقَّع نادي التعاون عقدًا جديدًا مع الإيفواري بارفيه جوياجون، جناح فريق رويال شارلورا البلجيكي الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم، مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًّا، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وأنهى مجلس إدارة النادي، برئاسة بدر بن حسن الغنام، إجراءات التعاقد مع جوياجون «25 عامًا».

وخاض الجناح الإيفواري 108 مباريات، سجَّل خلالها 26 هدفًا، وصنع 18، بإجمالي 44 مساهمة تهديفية، إضافة إلى صناعته 20 فرصة محققة للتسجيل، وتنفيذه 223 مراوغة ناجحة و42 عرضية ناجحة.

وسجَّل جوياجون الرقم الأعلى في المراوغات بين لاعبي الدوري البلجيكي خلال الموسمين الماضيين، قبل انضمامه إلى «سكري القصيم».